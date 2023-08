Reggina, Saladini: “gravi, false e calunniose alcune affermazioni”. La figura di Ilari e le quote del club

StrettoWeb

Felice Saladini torna a parlare. Anziché cercare di fare chiarezza, per una volta tendendo la mano alla città – di concerto con Manuele Ilari – per tirare fuori il club da questa situazione drammatica, facilitando la cessione, l’imprenditore lametino preferisce inviare una breve nota alla stampa per precisare dei dettagli su alcune dichiarazioni dei Sindaci Versace e Brunetti di questa mattina in Commissione.

“Sono gravi, false e calunniose alcune affermazioni riportate nelle ultime ore sulla stampa. Non c’è alcuna identificazione tra la mia persona e Manuele Ilari; non ho mai dato disponibilità a riprendere le quote del Club, né per il presente né per il futuro. Ogni affermazione non rispondente al vero sarà perseguita legalmente per tutelare la verità, la mia integrità personale ed imprenditoriale ed il gruppo societario che rappresento”, si legge.

I passaggi “incrimiminati”

Il riferimento è a questo passaggio di Versace: “sono d’accordo sul fatto che Saladini sia il principale responsabile, Ilari è stato ‘utilizzato’“. Riguardo alle quote del club, i Sindaci hanno espresso la volontà che, per facilitare la cessione, sia preferibile che la società torni nelle mani di Saladini. “Prima dell’incontro con Ilari – il passaggio di questa mattina di Brunetti – abbiamo avuto una serie di video-conferenze con Saladini e con Brunori, che rappresenta Saladini e anche Ilari. Saladini in un primo momento ha detto di assumersi la responsabilità, pronto addirittura ad intervenire riprendendosi le quote per poi cederle. Successivamente, in un’altra call con Saladini, quest’ultimo ha detto tutto il contrario. ‘Io non posso più tornare indietro a prendere la Reggina, ho ricevuto minacce di morte, avete visto'”.

