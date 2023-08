Reggina, il messaggio del Parroco a Brunetti e Occhiuto: “andate da Gravina, c’è ancora speranza”

StrettoWeb

“Sono rimasto addolorato quando qualche giorno fa ho saputo dell’esclusione dalla Serie B della Reggina, società a cui sono legato dal 1999. Dopo qualche anno sono riuscito a diventare il cappellano del club. Ho dovuto lasciare successivamente per impegni pastorali, ma da qualche anno sono tornato a impegnarmi, portando più di mille giovani allo stadio grazie alla sinergia con la società. Non bisogna perdere ora la speranza, per questo mi rivolgo alle Istituzioni e invito Occhiuto insieme a Brunetti a recarsi personalmente da Gravina. Anche se la speranza è flebile, questa è ancora aperta. Recatevi da Gravina per salvare il salvabile”. Così, in un video messaggio, Don Giovanni Zampaglione, Parroco di Masella ed ex cappellano della società amaranto.

“Ai tifosi dico: state uniti e compatti, è bello vedere gli striscioni in giro per la città, è bella l’iniziativa di mercoledì sera. Ringrazio anche Inzaghi. Non lo conosco personalmente, spero di conoscerlo. Lo ringrazio perché non ha abbandonato la barca e perché ha tenuto in considerazione la città, portandola anche alla ribalta nazionale”, aggiunge il Prete, che si è dimostrato vicino al club, in questa fase difficile, anche coi giovani della propria comunità. I ragazzi di Masella, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, hanno anche cantato l’inno della Reggina.