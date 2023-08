Reggina, ancora solidarietà dalle bandiere: i messaggi commoventi di Bonazzoli, Lanzaro e non solo

StrettoWeb

Continuano i messaggi di solidarietà di ex calciatori amaranto in merito alla situazione della Reggina. Dopo quelli di Colomba, Cozza e Cirillo, sulla questione intervengono altri grandi ex. Due di loro, anch’essi indimenticati, Maurizio Lanzaro ed Emiliano Bonazzoli, capitani entrambi.

Il difensore è sulla falsariga di Ciccio Cozza: “Niente e NESSUNO cancellerà la tua STORIA. TORNERAI GRANDE. Forza REGGINA”. Bonazzoli invece riposta la sua storica esultanza al gol nello spareggio contro l’Atalanta, scrivendo: “Tornerai a volare, più in alto di prima”.

Ad intervenire sulla vicenda anche Desiderio Garufo, tra i protagonisti della promozione dalla C alla B nel 2020. Molto attivo sui social, in queste settimane ha più volte pubblicato messaggi di vicinanza alla piazza amaranto. Ora, dopo la sentenza del Tar di ieri, è tornato a scrivere. “Il mio cuore spezzato insieme al vostro, siete un popolo coraggioso ed orgoglioso, ripartirete più forti di prima. Forza REGGINA 1914”, si legge sui social.