Reggina, Marziale affossa Saladini: “presuntuoso, si specializzi ‘o schiuschiu'” e lasci stare il calcio”

Arriva un’altra pesante accusa nei confronti di Felice Saladini, primo grande colpevole della scomparsa della Reggina. Dopo gli attacchi di Ripepi e Arena di ieri, arriva quello del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale. “Il pallone a Reggio non è solo calcio, è aggregazione e passione, che coinvolge anche bambini e adolescenti, rimasti frustrati da questa vicenda. Perché non ha versato prima quei soldi, che cambiava dopo 15 giorni? Saladini, lei e Cardona siete usciti male, scappando, non avete fatto una bella figura”.

Poi, aggiunge, “ci saremmo aspettati qualcosa in più anche dalle istituzioni. Se voi dite che ci sta una disparità di trattamento, tutti insieme le istituzioni avrebbero dovuto prendere un trenino e fare il legittimo casino”.

Poi torna a Saladini. “Lei nel suo post ieri ha scritto che ha investito soldi, cuore e passione per dare lustro a questo territorio. Mi sembra un po’ presuntuoso. Il lustro lo ha avuto lei nell’essere stato Presidente della Reggina. Le consiglio di cambiare prospettiva, di fare altro, che magari le viene meglio. Noi da piccoli giocavamo “o schiuschiu“. Mettevamo le figurine Panini capovolte, soffiavamo e le figurine che si capovolgevano erano di chi aveva soffiato. Ecco, si specializzi in questo, che darà lustro al suo territorio, ma lasci stare il calcio“.