Reggina, tutto pronto per la manifestazione di domani al Granillo: Brunetti firma un’ordinanza

“In vista della manifestazione prevista per domani sera mercoledì 9 agosto alle ore 20,30 presso lo Stadio Oreste Granillo, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha emesso un’ordinanza di divieto, agli esercenti sia all’interno che all’ esterno dello Stadio, nel perimetro compreso tra Piazzale Omeca, Via Gebbione, Viale Calabria, Via Calopinace, Via Galileo Galilei, Viale Aldo Moro ed il Torrente Calopinace, in vendita da asporto di bevande a contenuto alcolico superiore al 5%, nonché di lattine e contenitori di vetro, almeno tre ore prima e un’ora dopo la stessa manifestazione”.

Così, in una nota, il Sindaco f.f. di Reggio Calabria Paolo Brunetti. Quest’ultimo ha firmato l’ordinanza in vista della manifestazione di domani sera al Granillo, dove le Istituzioni, la Curva Sud e qualche rappresentante della squadra (sicuramente mister Inzaghi, che sarà presente nel giorno del suo compleanno) proveranno a fare quadrato alla luce della difficilissima situazione societaria di queste ultime settimane.