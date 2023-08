La Reggina, Inzaghi e il gol del figlio sotto la Curva: “questo rimarrà incancellabile”

StrettoWeb

Ha gioito, ha esultato, si è entusiasmato, si è arrabbiato, ha sofferto (in silenzio). Superpippo, all’anagrafe Filippo Inzaghi, è ancora a Reggio Calabria. Già da tempo, è ormai storia nota, i rapporti con la proprietà non esistono, ma al momento è ancora lui l’allenatore della Reggina, anche per via di un mancato accordo con il suo staff. In ogni caso, attende, sullo Stretto si trova benissimo con la famiglia e durante il giorno lo si vede in giro per il centro.

Quello di cui siamo certi, di tutta questa storia incredibile, è che comunque l’ex attaccante sistemerà anche Reggio Calabria in un suo pezzo di cuore. E la dimostrazione è la storia che ha postato su Instagram: c’è il filmato in cui il figlio Edoardo, dopo Reggina-Bari, segna un gol sotto la Curva del Granillo. Emozionante. “Questo rimarrà incancellabile”, la frase del mister allegata al video.