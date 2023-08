Reggina, le info per i tifosi che andranno a Roma: orario e luogo di partenza da Reggio ma non solo

StrettoWeb

I tifosi della Reggina, come ampiamente annunciato, sono pronti a recarsi in massa a Roma in occasione dell’udienza al Consiglio di Stato di martedì 29. Gli ultrà, in attesa delle ultime indicazioni che verranno diffuse stasera in una riunione a Piazza Italia, hanno diramato una nota per informare tutti coloro che parteciperanno alla trasferta nella capitale qual è il luogo e l’orario di partenza da Reggio Calabria.

“I ragazzi delle Curva Sud comunicano che la partenza avverrà da Piazzale Botteghelle alle ore 22 di domani sera con ritrovo alle ore 21.30. Per tutti i reggini che raggiungeranno Roma da tutte le parti d’Italia in questo importante giorno, l’appuntamento è in piazza Santi Apostoli alle ore 8:30. Vi ricordiamo inoltre la riunione di questa sera alle ore 21 Piazza Italia per la comunicazione degli ultimi dettagli”, si legge.