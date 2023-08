Reggina, Ilari smentisce se stesso nella notte: “rettifico tutto su Gianluca Regali, ho detto una cazzata”

StrettoWeb

Surreale. Non c’è altro termine per definire il comportamento di Manuele Ilari nelle ultime ore. Il proprietario della Reggina (sigh!) ha rilasciato svariate interviste su radio e giornali nella giornata di venerdì 18 agosto, ripetendo a più riprese che lui non sarà il proprietario, che sarà il Presidente, che c’è un fondo che subentrerà dopo l’eventuale riammissione in serie B e altre idiozie a cui ovviamente non crede nessuno. Tra tutti i panegirici di Ilari, parlando a ruota libera gli è sfuggito un nome. A più riprese e in diverse interviste, infatti, Ilari ha citato Gianluca Regali, della Lenori Spa, “la quale fattura oltre 150 milioni” ha detto Ilari precisando che “sarà il nuovo vice Presidente e uno degli investitori“.

Qualcosa era subito sembrata molto strana: perchè Ilari, che ha un’azienda che fattura un milione di euro, dovrebbe fare il Presidente e un altro socio che ha un potere economico di 150 volte più forte dovrebbe fare il vice Presidente della Reggina? Ma a prescindere da questo, nella notte le redazioni giornalistiche hanno ricevuto un’email inviata da Manuele Ilari con oggetto “rettifica dichiarazioni“. Manuele Ilari manda un’email in cui dice – quindi – nell’oggetto, di voler rettificare alcune dichiarazioni. Bene. Nell’email, però, poi scrive:

“Egregi Direttori,

a totale smentita di quanto emerso nell’articolo pubblicato dal Vs. quotidiano in data 18/08/2023 dichiaro di aver riferito che era mia intenzione contattare il Dott. Regali per proporgli la carica di Vice Presidente ed il relativo acquisto delle partecipazioni sociali ma ciò, non è avvenuto e quindi la questione sollevata è da ritenersi assolutamente conclusa.

Migliori Saluti

Manuele Ilari”

Quale questione sollevata? Da chi? Bastano pochi secondi per ricostruire cosa dev’essere accaduto: Ilari avrà completamente inventato il fatto che Gianluca Regali sarebbe un investitore nella Reggina e lo stesso Regali, dopo essersi visto tirato in ballo in questo folle marasma, gli avrà intimato di provvedere ad immediata rettifica per evitare di subirne le conseguenze penali. E Ilari, così, ha maldestramente cercato di auto-rettificarsi, blaterando di voler “smentire quanto emerso sul vostro giornale” quando in realtà tutti hanno sentito – e possono sentirne ancora le registrazioni online – come lui abbia chiaramente detto che Regali sarà il nuovo vice Presidente e tra i nuovi investitori della Reggina. Ilari, quindi, non smentisce quanto emerso sui nostri giornali ma quanto lui stesso ha chiaramente e limpidamente detto nelle sue interviste, tra l’altro ripetendo la stessa cosa in diverse interviste, sia in radio che sui giornali online.

In ogni caso, la notizia è che non c’è nessun Gianluca Reali dietro la Reggina. Probabilmente è una persona troppo seria per mettersi a giocare con questi personaggi (tali Saladini e Ilari) al punto da affrettarsi da far chiarire a chi erroneamente lo aveva tirato in ballo (Ilari) che era tutto falso. Rileggiamo quindi insieme l’email di Manuele Ilari nella forma in cui avrebbe dovuto scriverla correttamente, ma nella stessa sostanza di ciò che ci ha scritto: “Ho citato Gianluca Reali perchè era mia intenzione contattarlo per proporgli di acquistare quote della Reggina e diventare vice Presidente ma non l’ho fatto quindi quando due ore fa vi ho detto che questo Reali sarà vice Presidente e investitore della Reggina ho detto un’enorme, ennesima, cazzata. Migliori Saluti, Manuele Ilari“.