Reggina, finalmente Saladini esce allo scoperto: torna a parlare dopo due mesi

“Reggina, Felice Saladini sarà ospite di Michele Criscitiello domani sera, mercoledì 16 agosto, alle ore 23 in diretta su Sportitalia TV canale 60 DTT”. Così, su Facebook, il giornalista Giuseppe Meduri, che ha anche lavorato per Sportitalia. L’imprenditore lametino, così, torna a parlare a due mesi circa dall’intervista al Corriere dello Sport avvenuta tra la presentazione della domanda d’iscrizione e la bocciatura della Covisoc.

E’, quello, l’ultimo intervento concesso alla stampa. Stampa – a cui in Primavera aveva chiesto da che parte volesse stare – che ha praticamente snobbato per tutto questo tempo (al pari di squadra e tifoseria amaranto), non rispondendo a chiamate, inviti e solleciti. Da escludere, ovviamente, i “comunicati-farsa” e i post social, utili soltanto a disorientare una piazza che ha ormai capito il “giochetto”.

Precisiamo, perché è doveroso farlo, che Saladini non parlerà a Reggio, ma fuori, appunto, a Sportitalia, emittente su cui – secondo quanto ci risulta – cercava spazio da un po’, forse per anticipare Cardona, che parlerà a breve per spiegare tutto. Escludendo anche l’intervista al Corriere, infatti, l’ultima conferenza stampa a Reggio Calabria di Saladini risale al giorno dell’ok del Tribunale, il 12 giugno, oltre due mesi fa. Anche questa volta, dunque, l’imprenditore lametino snobba la città dello Stretto.