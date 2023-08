Reggina, l’ex Presidente Cardona rompe il silenzio: appuntamento con la stampa

StrettoWeb

Marcello Cardona rompe il silenzio. L’ex Presidente della Reggina ha deciso di parlare. Aveva già fatto intendere che avrebbe detto la sua solo dopo l’ultimo grado di giudizio, ovvero il Consiglio di Stato, per non condizionare l’esito del processo. Così sarà.

L’ex arbitro incontrerà infatti la stampa domani mattina, venerdì 1 settembre, alle ore 11.30, presso la sede del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” sita in via via Domenico Travia, Parco Pentimele. A moderare la conferenza stampa sarà il giornalista Rai Tonino Raffa, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”.