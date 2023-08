Reggina, primo addio: Canotto lascia con un messaggio da brividi, “riposto il gol più importante della mia vita”

StrettoWeb

Sono passati solo pochi mesi. Sembra ancora di sentirlo, quell’urlo: Canotto-gol al 94′, il Granillo viene giù. Una delle emozioni più belle della storia della Reggina, sicuramente recenti. Sono passati pochi mesi eppure, per quanto successo, sembra siano passati decenni. Di quel gol non è rimasto nulla, nessun briciolo di futuro.

Come scritto in altro articolo, i calciatori sono i primi ad essere dispiaciuti. Non si alleneranno, il Sant’Agata è chiuso. E c’è chi comincia ad andar via. Il primo è proprio lui, ad oggi l’ultimo ad aver realizzato un gol con la maglia amaranto: Gigi Canotto. E’ costretto, molti anni dopo, a lasciare nuovamente Reggio Calabria. E’ sfortunato, il suo rapporto con quella città che calcisticamente lo ha allevato.

E’ un messaggio da brividi, il suo, su Instagram. “Oggi come quando avevo 13 anni. Mi ritrovo nuovamente a riprovare le stesse sensazioni… Oggi come ad allora non ho nulla da rimproverarmi, ho sempre lottato, ho sempre sudato la maglia, e ho sempre cercato di lavorare al massimo. Oggi però mi ritrovo a dover lasciare Reggio, la Reggina, i meravigliosi Tifosi, staff, mister, e tutti coloro che hanno sempre dimostrato la vicinanza alla maglia amaranto. Riposto questo gol, il gol più importante della mia vita, che rimarrà sempre impresso nel mio cuore”.

Allegato al messaggio, infatti, c’è proprio quel video. Pochi secondi di filmato, l’azione del gol contro l’Ascoli che a Reggio Calabria regala un sogno, torna a regalare un sogno. Tutti pensavano fosse soltanto l’inizio. Invece è tutto svanito. Ciao Gigi. E grazie…