E’ iniziata la settimana di Rds a Messina. Torre Faro si è trasformata in una radio a cielo aperto, dalle 10 alle 12 Anna Pettinelli e Sergio Friscia in diretta raccontano, ogni giorno, le bellezze siciliane e non solo.

Dopo il primo ciclo di trasmissioni a piazza Cairoli, la nota radio nazionale è tornata in riva allo Stretto e precisamente a Torre Faro che ha ospitato, a luglio, la due giorni di Rds Summer Festival.