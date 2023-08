Prosegue l’estate metropolitana: Pagliacci all’Arena dello Stretto, poi Nesli, Bowland e Loredana Bertè

StrettoWeb

Dal pop alla lirica, passando dal rap alla disco fino alla musica d’autore. L’agosto della Città Metropolitana segna ancora una lunga serie di concerti ed i grandi eventi continueranno ad animare le vacanze di residenti e turisti.

Stasera, l’Arena dello Stretto del Lungomare Falcomatà sarà il palcoscenico mozzafiato della straordinaria opera “Pagliacci”, il dramma in due atti di Ruggero Leoncavallo interpretato dall’orchestra del Teatro Francesco Cilea insieme al coro lirico Francesco Cilea. Protagonista sarà il tenore Walter Fraccaro (Canio), cantante internazionale che ha calcato i maggiori teatri del mondo, affiancato dal soprano georgiano Elena Sabas (Nedda). La parte di Tonio è affidata alla voce del coreano Cesare Kwon, mentre Silvio, l’amante di Nedda, sarà impersonato dal baritono reggino Raffaele Facciolà. Completa il cast il tenore Davide Benigno. Maestro del coro sarà Bruno Tirotta, coadiuvato da Andrea Calabrese, dall’assistente alla regia Marco Labate e dagli artisti circensi di “Giocolereggio”. Per la regia di Mario De Carlo, dunque, l’opera d’autore torna a far risplendere uno degli scorci più belli e suggestivi della città di Reggio Calabria.

Un evento molto atteso, programmato dalla Città Metropolitana, attraverso il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, ed il Consigliere delegato Filippo Quartuccio, che esattamente come la scorsa estate, con la messa in scena di Norma di Bellini, sarà uno degli spettacoli centrali dello splendido scenario del Lungomare reggino.

Ma la musica non si ferma. Si cambia genere e location, il prossimo 26 agosto, con Nesli ed i dj di Radio 105 che riempiranno la notte di Cinquefrondi.Nesli è una delle voci più interessanti e variegate del panorama musicale italiano. Suoi, infatti, brani meravigliosi come “La fine”, interpretata anche da Tiziano Ferro, “Buona fortuna amore” oppure “Andrà tutto bene”.

Dalle hit di “X Factor” ai canti di lotta in favore delle donne iraniane, la magia dei Bowland, gruppo iraniano-fiorentino pronto ad incantare Gioiosa Jonica domani sera 22 agosto. C’è tanta attesa per un concerto davvero unico e irripetibile. Da non perdere.

Dalla Piana alla Locride, il leitmotiv non cambia: divertirsi ovunque, stare assieme, gioire in maniera sana e coinvolgente. Così, sempre il 27 agosto, Piazza Primo Maggio a Palmi è pronta a farsi trascinare e trasportare dalla vulcanica Loredana Bertè, fra le voci più graffianti, dirompenti e uniche del jet set internazionale. Sarà la sua voce il piatto forte delle celebrazioni per la Varia di Palmi, che proprio nella giornata di domenica vivrà il suo momento clou con il corteo in partenza dal Municipio e la tradizionale “scasata” prevista per le ore 18.00.

Gli anni ’90 e 2000, invece, tornano a Taurianova, il 29 agosto, con l’estro e la bravura dei “Gemelli Diversi”, fra i gruppi che hanno fatto la storia della musica pop italiana con pezzi davvero indimenticabili come “Un attimo ancora”, “Mary” o “Fotoricordo”. Sonorità che hanno fatto innamorare generazioni intere e che, ancora oggi, continuano a scaldare i cuori.