Previsioni Meteo, nessuna ondata di caldo all’orizzonte: ancora fresco per il Ponte di Ferragosto

Non c’è alcuna ondata di caldo all’orizzonte nei prossimi giorni su Calabria e Sicilia. Almeno fino al 20 Agosto è scongiurato il rischio di nuove fasi dal clima rovente: le temperature aumenteranno un po’ soltanto dopo Ferragosto, da mercoledì 16, ma senza alcun eccesso di caldo. Sarà semplicemente estate, con valori in linea con le medie stagionali al punto che le temperature massime arriveranno a +32/+33°C sulle coste e nelle pianure di Calabria e Sicilia. Nulla di anomalo per il periodo, quindi.

Persiste, invece, il fresco di questi giorni. Con il cielo sereno o poco nuvoloso e temperature a ridosso dei +30°C nelle ore centrali della giornata potrebbe sembrare strano parlare di “fresco“, ma ad agosto e in piena estate la norma prevede che le temperature siano più alte. E infatti il fresco di questi giorni si percepisce maggiormente dopo il tramonto. A Messina e temperature minime sia mercoledì che ieri e anche oggi – per il terzo giorno consecutivo – sono piombate addirittura a +20/+21°C, circostanza abbastanza rara in piena estate, tanto che in giro la sera qualcuno ha dovuto rispolverare maglioni e giacchettini persino in riva al mare, anche questa circostanza molto rara in piena estate.

Le temperature massime ormai da sette giorni non superano i +28/+29°C (l’ultimo giorno caldo, ma senza grandi eccessi, è stato il 4 agosto con +33,5°C di massima). Questo periodo fresco proseguirà ancora fino a Ferragosto, martedì 15, quindi altri 4 giorni di temperature ben inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione anche alla nuvolosità diffusa con qualche temporale pomeridiano nelle zone interne (Aspromonte, Etna, Nebrodi, Serre) già da domani, sabato 12.

Poi ci sarà un lieve aumento termico che riporterà semplicemente la normalità estiva, senza alcun eccesso di caldo. Il clima rovente di quei terribili dieci giorni di luglio rimarranno un lontano, e terrificante, ricordo del passato.

