Il Presidente della Figc bacia una calciatrice, è polemica in Spagna: cosa è successo

Sta scatenando un’infinità di polemiche il bacio che il Presidente della Figc spagnola ha dato a una delle giocatrici campionesse al Mondiale femminile. Dopo l’1-0 delle Furie Rosse all’Inghilterra, infatti, è avvenuta la premiazione. Nel corso della consegna delle medaglie, davanti al Presidente della Fifa Infantino e alla Regina di Spagna Letizia, una delle giocatrici, Jenni Hermoso, si è avvicinata al Presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, ma quest’ultimo anziché limitarsi a salutarla le ha dato un bacio sulle labbra.

Apriti cielo! Il gesto ha scatenato le polemiche. E’ stato il Ministro dello Sport spagnolo Miquel Iceta il primo ad arrabbiarsi: “lo trovo inaccettabile. Viviamo in un mondo di uguaglianza, diritti e rispetto per le donne. Dobbiamo tutti essere particolarmente attenti nei nostri atteggiamenti e nelle nostre azioni. Credo che sia inaccettabile baciare una giocatrice sulle labbra per congratularsi”. Idem Irene Montero, Ministro ad interim delle Pari opportunità: “non diamo per scontato che un bacio senza consenso sia qualcosa che può succedere. È una forma di violenza sessuale che noi donne subiamo quotidianamente, finora in maniera invisibile e non va considerata normale”.

Alla fine, anche i due stessi protagonisti sono intervenuti. “Un gesto reciproco del tutto spontaneo, per la gioia immensa che dà vincere un Mondiale. Io e il Presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutte noi è stato da dieci ed è stato un gesto naturale di affetto e riconoscenza”, ha detto la Hermoso, che in un video aveva ammesso – in tranquillità e sorridendo – di non aver apprezzato il gesto. Dal canto suo, Rubiales si è scusato: “sicuramente ho sbagliato, devo ammetterlo. Ma è stato un errore senza malafede in un momento di massima gioia. Qui lo abbiamo visto naturale, ma fuori si è formato in un trambusto”.