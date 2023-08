La presa di Reggio e l’incisore di monete siciliane: al Circolo Polimeni la storia di Euainetos

StrettoWeb

Dopo l’incontro dedicato alla figura di Picasso nel 50° della morte, ancora una manifestazione presso il Circolo del Tennis Polimeni promosso congiuntamente dallo stesso Circolo, dall’AIPARC- Associazione Italiana Parchi Culturali e dall’Associazione Culturale Anassilaos che si terrà domenica 20 agosto alle ore 22,00.

Al centro dell’evento la presentazione al pubblico reggino di un romanzo storico “Euainetos/Il Maestro dell’Apollo” (edito dalla Società Editrice Dante Alighieri) scritto da Daniele Castrizio, uno studioso dell’Antichità nonché docente universitario di numismatica noto al pubblico reggino per le sue battaglie culturali e archeologiche. L’opera è un tributo al più grande artista incisore di monete siracusane della fine del V secolo avanti Cristo, il cui nome era Euainetos.

La storia

La storia si ispira in maniera deliberata al romanzo “Le avventure di Cherea e Calliroe”, opera di Caritone di Afrodisia, attualmente collocato cronologicamente all’epoca dell’imperatore Adriano. Del “romanzo ellenistico”. La narrazione riprende il tema del rapimento della bella, di cui ogni uomo con cui viene in contatto si innamora, e delle avventure vissute dal protagonista per liberarla. Il racconto della vita di Euainetos si intreccia, poi, con le due spedizioni ateniesi in Sicilia durante la Guerra del Peloponneso, periodo in cui la scena politica fu dominata da Ermocrate, e con le vicende legate all’ascesa del tiranno Dionisio il Vecchio a Siracusa.

La lotta per la libertà contro il tiranno, che vide in prima linea Reggio e le altre città calcidesi, fa da contrappunto tragico alla storia dei protagonisti, con il disfacimento del mondo classico, e l’arrivo violento in Sicilia e attuale Calabria di popolazioni osche e campane, che si accanirono contro l’elemento greco autoctono. Gli avvenimenti narrati, pur rielaborati e in parte romanzati sono basati – e non poteva essere diversamente per uno studioso di antichità greche – sulle fonti storiche disponibili.

In questo lungo periodo storico, che si chiude con la presa di Reggio da parte di Dionisio, Euainetos, definito con il nome di “Maestri firmanti”, ha realizzato le più belle monete della storia del mondo, mentre la Sicilia iniziava un processo economico che portò in breve alla creazione della monetazione fiduciaria, senza la quale non sarebbero mai esistite le banconote, le carte di credito e la moneta elettronica. In Sicilia e Magna Grecia il nome della moneta passò in quel momento da argyrion (argento valutato a peso) a nomisma (legato al nomos, la legge che stabilisce pesi e valori).

A portare i saluti saranno Ezio Privitera, Presidente Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, Salvatore Timpano, Presidente AIParC – Associazione Italiana Parchi Culturali, Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos.