Premio Donna Fidapa Palmi a Lucia Mascari, dirigente della Polizia di Stato

La Fidapa – BPW Italy, sezione Piana di Palmi, presieduta da Anna Pizzimenti consegnerà lunedì 7 agosto il Premio Donna II edizione a Lucia Muscari, Primo Dirigente della Polizia di Stato. La cerimonia di consegnare del premio si svolgerà alle 21:15 presso la villa Mazzini di Palmi.

FIDAPA BPW Italy, come si legge sul sito web dedicato, è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È composta da 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

Le azioni della Federazione sono volte alla promozione, al sostegno e al coordinamento di iniziative di donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.