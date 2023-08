Premio Caposuvero: l’evento e l’elenco dei premiati

StrettoWeb

Se un evento culturale come il Premio Caposuvero compie dieci anni, ci sarà un perché; il desiderio di comunicare nella sua regione Calabria, la cultura della legalità [(coprendone i suoi rappresentanti) è il motore che spinge la ideatrice ed organizzatrice del Premio Caposuvero, la signora Giuseppina Fragale, a render il giusto merito ai figli di codesta regione che, vivendola, la onorano. Premiare ogni anno coloro i quali si distinguono per etica e giustizia (nonostante tutti e tutto) per la Presidente della Pro Loco di Gizzeria Caposuvero, signora Giuseppina Fragale, significa sostenere ‘chi’ costruisce quei percorsi che conducono poi alla pace sociale ossia, alla bellezza d’un territorio degno di nota; tale decima edizione, è stata dunque evidenziatrice di questo messaggio di ‘bellezza morale’.

La scelta dei premiati per le specifiche categorie professionali contemplate, è avvenuta con cura certosina dunque, rendiamo merito e ringraziamento ai convenuti/premiati dalla senatrice Tilde Minasi (Comm.me parlamentare antimafia):

RENATO CORTESE (Direttore dell’Ufficio centrale ispettivo del Ministero dell’interno)

GIUSEPPE LOMBARDO (Procuratore della Repubblica di R. Calabria)

SALVATORE MARIA CURCIO (Procuratore di Lamezia Terme)

SALVATORE SIVIGLIA (Dir.re Gen.le Dipartimento Ambiente regione Calabria)

EMILIO ERRIGO (Commissario straordinario ARPA Calabria)

SERGIO MOLINARI (Comandante gruppo CC Lamezia ha ritirato per PIETRO SALSANO Comandante Legione Carabinieri Calabria)

FILIPPO CAPELLUPO (Presidente reg.le UNPLI)

PIETRO RASO (Sindaco Gizzeria Cons.re Regionale)

e gli ospiti culturali:

ANTONELLO G. La VALLE (Presidente Unpli Cosenza)

PASQUALE ROPPA (Docente ed autore)

Francesco POLOPOLI (Docente e scrittore)

NICOLA LEONE (Rettore università Cosenza)

ALESSANDRA LUCCHINO (Campionessa Mondiale di Scherma)

ELENA SODANO (Presidente Ra.Gi. Casa Paese-Cicala CZ)

CASA CALABRIA INTERNATIONAL (Associazione Calabresi nel mondo)

Albero Roppa (Ass.re Comune Gizzeria)

Alina Caruso Singer (Cantante ed interprete).

Se la parola legalità intende-conformità- ad una legge, talvolta sfugge il vero concetto della parola, che poi, non è così scontato che si conosca, poiché molto ampio. Etichettare ‘illegali’ i reati importanti, non significa che illegale è solo ciò che, può fare notizia, bensì, tutto ciò che esprime la *mala educazione* (azioni di apparente poca importanza) ad esempio:

Rispettare (ambito Social e Sociale),

Differenziare (ambito ecologia ed ambiente),

Guidare in sicurezza (Codice stradale)

No debolezza (Dipendenza droghe leggere ed alcool),

Esigere ricevute commerciali (Ambito fiscale) che, invece, sono alla base della civiltà.

NON SI PUÒ REALIZZARE UN EVENTO SENZA SOSTEGNO, GRAZIE DUNQUE AI PARTNER:

Supermercati italiani LIGEA CENTER, IPER SISA, Butchery Meat Grill Gizzeria Lido (Cz), GARBAGE GROUP Paolo Boldoni (Ancona), RAFFAELE SpA. Lamezia Terme (Cz), CAMOMILLA ITALIA (Maida- Cz), Aqa Pool Piscine Lamezia Terme (Cz), Fiorilab Laboratorio Floreale Gimigliano (Cz), Grillo Telematico (Cs).

Sottolineatura ‘ l’educazione, impone toni della voce e suoni moderati quando si è in pubblici luoghi ed ancor di più, nel corso dei viaggi ‘; è -questione di principio- e di rispetto, ossia d’educazione personale che ciascuno deve avere a fronte di ‘rispettare’ al fine poi di ‘far rispettare’. I piccoli gesti, se divengono grandi ci restituiranno un mondo migliore. RINGRAZIAMO LE SEGUENTI ISTITUZIONI: Comune di Gizzeria, Presidenza del Consiglio Regionale della REGIONE Calabria, PROLOCO REGIONALE E NAZIONALE (sostenitrici assidue del Premio).

Il Premio Caposuvero, dalla Decima Edizione, si prefigge l’organizzazione d’un team (composto dai professionisti premiati) che mette a disposizione le proprie ‘attività ed esperienze lavorative’ dimostrando che, la realtà seria, esiste e si può costruire … se si osserva il fondamentale principio del ‘Diritto e Dovere’.