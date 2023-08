Ponte sullo Stretto, Tajani: “aumento del tetto degli stipendi? Limitato e per avere i migliori”

StrettoWeb

“Non vale per ad o dg, ma solo per un numero limitato di esperti per avere i migliori ingegneri e tecnici. Se gli si offre meno di quello che guadagnano in un’azienda privata, o magari all’Anas, non vengono“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato al Corsera sul caso degli stipendi dei manager del Ponte sullo Stretto.