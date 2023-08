Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “opera strategica per sviluppo e lavoro. Convegno a Panarea”

StrettoWeb

Martedì 22 agosto, alle ore 18.00, si terrà un convegno dal titolo “Ponte tra sviluppo e lavoro” presso Terrazza Hotel Raya, a Panarea. Saranno presenti e interverranno il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino, il presidente e direttore editoriale di S.E.S (Società Editrice Sud), Lino Morgante e il presidente di Forma.Temp, Francesco Verbaro. Modera l’incontro il giornalista Emilio Pintaldi. “È finita la fase dei tentennamenti e dei No: il Ponte sullo Stretto si farà e bisogna agire in sinergia in ogni ambito”, dichiara il senatore siciliano della Lega Nino Germanà.

“Grazie alla nostra campagna di informazione giusta e corretta, abbiamo smontato fake news dettate da pura ideologia e strumentalizzazione sulla realizzazione della struttura e stiamo già notando un cambiamento anche in tutte quelle persone che inizialmente erano contrarie a causa di queste falsità diffuse”, continua Germanà.

“La Lega guarda con attenzione al Sud e l’incontro di martedì 22 agosto ne avvalora impegno e interesse allo sviluppo dei nostri territori. Il Ponte è un attrattore turistico ed economico che rilancerà il Meridione e tutta l’Italia”, conclude.