Il Ponte sullo Stretto e le fake news della stampa di parte: “nessuna altra opera sarà cancellata”

Ormai siamo alle comiche. O per meglio dire, all’asilo nido, con i dispettucci contro questo o quell’altro compagnetto di scuola. Ora che il Ponte sullo Stretto diventa sempre più una realtà, i “No tutto” si affannano a cercare di sminuire e delegittimare il Governo. Giusto perché al Governo ci sono “gli altri“, perché se ci fossero “i loro“, tutti inneggerebbero al Ponte, unica infrastruttura davvero significativa mai pensata per il Sud Italia.

E se da un lato dicono che il Ponte non si farà mai ed è solo un modo per fare cassa, dall’altro parlano di fattibilità, di ambiente, di sismicità, in un controsenso di argomentazioni che più volte, negli ultimi mesi, sono state smontate dai massimi esperti. Eppure c’è chi ancora è convinta che il Ponte non sia fattibile.

Poi ci si mette anche la stampa di parte ad inventare favolette e il cerchio si chiude. “Per l’ennesima volta Repubblica usa lo strumento della calunnia contro il governo e il Ministro Salvini in particolare. Nessuna opera sarà cancellata, né al Sud né al Nord: oltre ai progetti già previsti c’è la determinazione per realizzare il Ponte sullo Stretto che garantirà almeno 100.000 posti di lavoro soprattutto in Calabria e Sicilia“. Lo ha dichiarato il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele, segretario della commissione Trasporti, dopo le notizie pubblicate contro il progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.