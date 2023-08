Ponte sullo Stretto: domani la prima riunione del tavolo tecnico per i trasporti

StrettoWeb

Il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, ha riattivato con apposito decreto il tavolo tecnico per i trasporti nell’area dello Stretto. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività avviate dal Ministero per pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La prima riunione è prevista per domani, alle 11:30, presso l’aula del Rettorato dell’Università di Messina. Il Tavolo tecnico, coordinato dall’ammiraglio ispettore, Nunzio Martello, vice comandante generale della Guardia costiera, vede il coinvolgimento di tecnici ed esperti del ministero, delle due Regioni (Calabria e Sicilia), dell’Autorità portuale dello Stretto, delle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina e delle rispettive Università.

Il tavolo avrà l’obiettivo di coordinare le strategie e le iniziative tra i soggetti istituzionali coinvolti, elaborando le proposte volte alla definizione di un sistema unitario, anche dal punto di vista tariffario, dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e dei servizi di trasporto pubblico locale a terra, assicurando integrazione funzionale delle reti, accessibilità, qualità, flessibilità adeguate alle esigenze di mobilità attuali e future. Sviluppando l’indirizzo dato dal titolare del dicastero di Porta Pia, il Tavolo, in particolare, si farà promotore di iniziative finalizzate allo sviluppo dell’intermodalità in ambito ferroviario, aeroportuale e marittimo nell’area dello Stretto di Messina, nelle more della realizzazione del collegamento stabile. L’obiettivo, quindi, si propone di assicurare massima attenzione e qualità al sistema di infrastrutture e trasporti esistenti, per preparare al meglio la realizzazione del collegamento stabile.