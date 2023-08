Ponte sullo Stretto: ecco il VIDEO aggiornato e in alta definizione dell’opera

StrettoWeb

L’azienda capofila del consorzio leader mondiale che realizzerà il Ponte sullo Stretto ha pubblicato un video aggiornato e in alta definizione riguardante l’opera. Da rimarcare che il ponte sarà costruito dall’azienda italiana WeBuild insieme alla giapponese IHI. Parteciperà anche la danese COWI, che si è occupata della progettazione definitiva.

Il costo del manufatto ponte è di 4,5 miliardi, in totale il cantiere – che include una marea varie opere ‘accessorie’ per rivoluzionare le due province – richiede 11 miliardi di euro, che saranno naturalmente diluiti nei 6 anni di cantiere.

Tra le mega opere in costruzione in Italia, è una delle più economiche, nonostante gli enormi benefici che garantirà nel corso dei decenni.

Si tratta, infatti, dell’unico tassello mancante del corridoio scandinavo-mediterraneo di importanza continentale. Da crono-programma, il ponte aprirà nel 2031. Basteranno 4 ore di treno tra Messina e Roma, 4 ore e mezza per Catania, 6 per Palermo: una rivoluzione.