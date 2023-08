Ponte sullo Stretto, Schifani: “Salvini ministro che la Sicilia non dimenticherà”

StrettoWeb

“Ringrazio il ministro dei Trasporti. La Sicilia non ha mai avuto un ministro dei Trasporti così vicino alle esigenze del nostro territorio. Salvini. è un ministro che la Sicilia non può dimenticare. Partendo dal come si sta interessando e battendo per la realizzazione del ponte sullo Stretto, noi ribadisco, su questo, nei limiti delle disponibilità, faremo la nostra parte“. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso del suo sopralluogo all’aeroporto di Catania, in seguito all’incendio che investì lo scalo catanese.