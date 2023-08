Paura nello Stretto di Messina: uomo cade in mare da un traghetto durante la traversata

StrettoWeb

Un uomo di 50 anni è caduto ieri pomeriggio da un traghetto nello Stretto di Messina. Sono in corso in queste ore indagini da parte della Capitaneria di Porto per capire le dinamiche della caduta. L’uomo è stato salvato dai militari della guardia costiera di Messina e poi trasportato nella sede della sala operativa della capitaneria di porto, dove sono state effettuate le prime cure. I sanitari del 118, che sono stati allertati, hanno trasportato l’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti.