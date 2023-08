Paura a Camigliatello: auto prende fuoco sulla ss107 Silana-Crotonese

StrettoWeb

Momenti di tensione questa mattina sulla statale 107 Silana- Crotonese: una vettura ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava ala km 58 in direzione Camigliatello. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme ma poco hanno potuto fare per salvare l’auto, completamente carbonizzata. Fortunatamente non risultano persone coinvolte nell’incidente. Presenti anche il personale Anas e i Carabinieri per gli accertamenti del caso e per ripristinare la viabilità, al momento rallentata.