Il Partito dei Conservatori Europei a Reggio Calabria: giovedì la presentazione dell’evento

StrettoWeb

Giovedì 31 agosto alle ore 10:30, presso il Grand Hotel Excelsior Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa dell’evento dal titolo “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa“ organizzato dall’ECR Party, con il promotore dell’evento, Denis Nesci, eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia e Antonio Giordano, segretario generale dell’ECR Party e deputato di FdI. Con questo evento l’ECR Party, il partito dei “Conservatori e Riformisti europei”, intende porre l’attenzione sulle inestimabili risorse e capacità del Sud e offrire l’opportunità di discutere delle politiche che partendo dallo sviluppo del Meridione servono a far crescere l’Italia e l’Europa intera. La convention, in programma sabato 2 settembre nella splendida cornice dell’Altafiumara Resort & Spa ospiterà un parterre d’eccezione in cui sarà presente una folta rappresentanza del governo, con i Ministri Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci e Maria Elvira Calderone, i sottosegretari Andrea Delmastro, Wanda Ferro, Patrizio Giacomo La Pietra, la delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles con il copresidente del gruppo ECR Nicola Procaccini e il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza, e la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Saranno inoltre presenti manager, politici ed accademici di alto rilievo nazionale ed internazionale.

Interverranno figure istituzionali e di spicco in FdI come il responsabile organizzazione e deputato Giovanni Donzelli e i rappresentanti di altri partiti europei. Un’agenda ricca di approfondimenti dove il filo conduttore sarà la costruzione di ponti visti in una logica più ampia, di nuove opportunità, quindi ponti sociali, ponti culturali, economici e infrastrutturali. Inoltre si discuterà anche delle sfide e delle opportunità riguardanti la regolamentazione europea e la collaborazione in materia di commercio, infrastrutture per i trasporti e agricoltura.