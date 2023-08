Partita al Granillo per Vialli: tanti campioni ed ex Reggina. E si aggiunge un’altra bandiera amaranto

StrettoWeb

Manca sempre meno alla partita del Granillo “The Legend”, l’incontro a scopo benefico (il ricavato andrà a favore della Struttura We Aut, specializzata nell’assistenza ai bambini autistici) per onorare la memoria di Gianluca Vialli, scomparso qualche mese fa. Al match del 10 settembre delle ore 21 – con il Patrocinio del Comune, della Città Metropolitana, della Regione Calabria e con il sostegno dell’ Arcidiocesi di Reggio Calabria – parteciperanno tantissimi campioni internazionali. Ci saranno infatti i vari John Terry, Ivan Zamorano, Zè Maria, Marco Materazzi, Cafù, Vincent Candela, Ernesto Chevanton, Vincenzo Iaquinta, Marcio Amoroso, Amauri, Julio Cesar, Kelvin Kuranyi, Marek Jankulosky, Tommaso Rocchi, Giuseppe Sculli, Simone Pepe, Sebastien Frey, Francesco Colonnese, Cristian Terlizzi.

Non solo loro, però. La partita sarà occasione per rivedere al Granillo ex Reggina che hanno fatto la storia, specialmente in un momento difficile come questo e in cui la nostalgia aiuta a ricordare i momenti d’oro. Torneranno infatti i vari Benny Carbone, Jorge Vargas, Francesco Cozza, Giacomo Tedesco, Emiliano Bonazzoli, già annunciati. A loro si è aggiunto anche David Di Michele.