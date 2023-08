Palmi: questa sera il Premio Donna Fidapa a Lucia Muscari, Primo Dirigente della Polizia di Stato

StrettoWeb

Donne per le donne, protagoniste del futuro. La Sezione Piana di Palmi della FIDAPA BPW ITALY presenta la seconda edizione del Premio Donna Fidapa, istituito nel 2022, nell’ambito delle Celebrazioni per i Cinquant’anni dalla fondazione della Sezione palmese, attualmente presieduta da Anna Pizzimenti.

Il Premio, che verrà consegnato questa sera, è un riconoscimento alle donne che si sono distinte per alti meriti nella propria professione, raggiungendo posizioni di rilievo, confermative del proprio valore e del proprio talento. Il premio Donna Fidapa 2023 andrà alla dottoressa Lucia Muscari, Primo Dirigente della Polizia di Stato.

La cerimonia di premiazione si terrà dunque questa sera, lunedì, 7 agosto, dalle ore 21:15 nella suggestiva cornice della Villa Mazzini a Palmi.

FIDAPA BPW Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). Sono 300 le Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti. La Federazione ho lo scopo di promuovere, sostenere e coordinare iniziative di “donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti“.