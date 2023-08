Pallacanestro Viola, new entry a roster: ecco il reggino Tommaso Russo

StrettoWeb

La società Pallacanestro Viola è lieta di comunicare l’ingaggio del giovane e talentuoso Tommaso Russo. Reggino, classe 2004, Tommaso è un giocatore duttile che può giocare in tutti i ruoli “esterni”. Dopo aver mosso i primi passi in casa, Tommaso si forma sotto l’ala di Coach Donato Avenia nella società Colleferro con la quale a livello giovanile ha vinto e ottenuto la partecipazione a manifestazioni internazionali come l’European Youth Basketball League.

Tommaso è un prospetto molto interessante e nella sua città, può fare bene ed essere utile alla squadra e al Coach, specialista nel far migliorare i propri atleti e sfruttarne le doti.