Pallacanestro Viola, ufficiale il primo colpo: arriva Thomas Binelli

StrettoWeb

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria è lieta di comunicare il primo ingaggio della stagione 2023-2024: Thomas Noah Binelli, duttile ala classe 1999, 208 cm per 95 kg. Nonostante la stazza, Binelli, primo ingaggio del nuovo corso targato Coach Federico Cigarini, è un giocatore moderno e dinamico, può giocare sia dentro che fuori dal perimetro grazie ad un tiro da media e lunga distanza efficace.

Nato a Bologna il 15 ottobre 1999, Thomas ha assaporato il mondo del basket a Stelle e Strisce: cresce con San Lazzaro, poi Reggio Emilia e nel 2015 viaggia alla volta del New Jersey, con Oradell per due stagioni, dove ha sede la Bergen Catholic High School. Nel 2017 firma a Monroe College, nello stato di New York, poi, nel 2019 si trasferisce a Eastern Michigan University, squadra attiva nell’ovest della Mid-American Conference (NCAA Division I).

Ha fatto parte anche delle Nazionali Under 14, Under 15 ed Under 16. 17 punti nella gara di andata al PalaCalafiore, quindici al ritorno contro i nero-arancio nella passata stagione con quasi nove di media stagionale in canotta Orlandina Basket nella stagione appena trascorsa.