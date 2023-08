Pallacanestro Viola Supporter Trust: al via il tesseramento per la stagione 2023-2024

StrettoWeb

“Riparte con entusiasmo il tesseramento annuale societario in vista della prossima e attesa stagione. Il Supporter Trust, dopo aver proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, si prepara a sostenere la Pallacanestro Viola iscritta al campionato di serie B interregionale“. È quanto si legge nel comunicato stampa emesso dal Supporter Trust, realtà che sostiene la squadra neroarancio ormai da diversi anni.

“L’impegno profuso in questi anni prosegue incessantemente con l’obiettivo di consolidare una maggiore presenza sul territorio di cui ne veicola anche la crescita. – si legge ancora nella nota – Non dimentichiamo che lo sport ricopre da sempre un ruolo determinante nella nostra cultura e nella società in cui viviamo in quanto rappresenta l’identità di un popolo. E’ fondamentale, quindi, far sentire la vicinanza ed il supporto dei tifosi attorno a questa realtà sportiva reggina. Invitiamo a rinnovare la tessera Trust per l’ inizio della stagione 2023/2024 per entrare a far parte della grande famiglia Trust partecipando attivamente al mondo Viola.

Numerosi i vantaggi e le novità messe in campo quest’anno che consentiranno ai tesserati di vivere una stagione che si preannuncia emozionante Tutti i soci verranno inseriti nel circuito Viola Card e usufruiranno di scontistica riservata presso le aziende sponsor della Pallacanestro Viola. – conclude il Trust – Il tesseramento prevede diverse modalità e benefit fra cui poter scegliere.. Importante fare quadrato attorno alla storica squadra dello Stretto: “tifoseria e società unite in un unico battito nero arancio”.