Pallacanestro Viola, colpo scuola Varese: arriva Omar Seck

La Pallacanestro Viola annuncia l’arrivo alla corte di Coach Cigarini di Omar Soce Seck, guardia di scuola Pallacanestro Varese. L’atleta ha già all’attivo esperienze nella massima serie del basket italiano: cinque anni fa si allenava con la prima squadra della Pallacanestro Varese, diventando, successivamente parte integrante del roster.

Esterno con un buon tiro dalla media, ottime doti di penetratore, con un grande impatto difensivo. Nato a Varese il 25 maggio 2001.

Minibasket a Biumo, per trasferirsi poi dopo tre anni alla Pallacanestro Varese. Omar ha compiuto tutto il percorso delle giovanili, raggiungendo sempre le finali nazionali e sfiorando la vittoria in Under 15 Eccellenza. Nelle ultime 3 stagioni, invece, ha giocato in B scendendo in campo per la Magic Oleggio, sia con lo status di Under che con quello di Over. Ha grande voglia di trovare spazio e minuti per affermarsi nel mondo del basket ripartendo dalla canotta nero-arancio, provando a farsi trovare pronto.