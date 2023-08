Pallacanestro Viola ne ufficializza un altro: arriva Mateja Maksimovic

StrettoWeb

“Il giocatore che la Pallacanestro Viola cercava. La società nero-arancio è lieta di comunicare l’innesto del classe 2000, Mateja Maksimovic. Regista di 1.85 cm, abile al tiro, piazzato o in transizione, l’atleta a disposizione del Coach Federico Cigarini. Maksimovic è un atleta di origini serbe ma cresciuto cestisticamente nel nostro paese ed italiano di formazione”. Così in una nota il club reggino annuncia un altro nuovo arrivo.

“Il suo esordio nel basket dei grandi è avvenuto in Campania, a Sarno, dove nella stagione 2016-17 ha avuto modo di confrontarsi con il campionato di C Silver e con le giovanili italiane. Nel Basket Sarno milita fino alla stagione 2018-19, conquistando anche una promozione in C Gold. Successivamente si è trasferito alla Cestistica Ostuni prima di approdare, nell’annata 202021, all’Action Now Monopoli, in Serie B, salvo poi tornare nella vicina Ostuni l’anno successivo”.

“Tre anni fa, il cestista serbo ha giocato in Liguria, nella Next Step Rapallo, in C Gold piemontese prima di trasferirsi in Toscana, alla Costone Siena in C. La nuova B Interregionale sarà un bel banco di prova per lui: stimolante e competitivo”.