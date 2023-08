La Viola parla ucraino con Tyrtyshnik, Vulpis: “vorremmo incontrare l’ambasciatore dell’Ucraina”

StrettoWeb

“L’arrivo di Ilya Tyrtyshnik mi riempie di orgoglio non solo per le qualità tecniche della forte guardia nazionale ucraina ma perché, a livello personale, già prima del periodo Covid-19, ho lavorato e vissuto in diversi momenti a Kiev dove sono stato membro della Procura federale della Federcalcio Ucraina.

Appena avremo chiuso l’accordo con lo sponsor tecnico sarà mio impegno creare un appuntamento a Roma con l’ambasciatore ucraino in Italia a cui regaleremo (insieme al presidente Laganà e all’assessore allo sport della Città Metro di Reggio Calabria Gianni Latella) una canotta con il numero di Ilya.

Più in generale faccio i complimenti al presidente Laganà e al coach Cigarini per la qualità del progetto tecnico relativo alla stagione 2023/24. Chi pensava che la Viola avrebbe tirato i remi in barca in questo primo anno di rilancio rimarrà chiaramente deluso“, ha dichiarato Marcel Vulpis consulente strategico della Pallacanestro Viola Reggio Calabria.