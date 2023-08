Pagliacci fa esplodere l’Arena dello Stretto: pubblico in visibilio a Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

L’opera lirica torna a conquistare Reggio Calabria. “Pagliacci”, dramma capolavoro di Ruggero Leoncavallo, ha letteralmente ammaliato l’Arena dello Stretto del Lungomare Italo Falcomatà, piena oltre ogni più rosea aspettativa. Apprezzatissime le musiche e le voci dell’Orchestra del teatro e del coro lirico “Francesco Cilea”, applausi a non finire per il tenore Walter Fraccaro, la soprano Elena Sabas, per la possente presenza scenica di Cesare Kwon, Raffaele Facciolà e Davide Benigno.

Il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, ha parlato di “uno spettacolo entusiasmante, positivo, di grande qualità“. “E’ stato un appuntamento veramente importante per il territorio – ha aggiunto – dettato dalla contingenza che vogliamo dare una nuova vita al comparto della lirica. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione fra Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, un segnale molto bello che arriva dalle istituzioni che, assieme, dimostrano di voler lavorare in maniera sinergica e determinata per rilanciare la cultura e lo spettacolo attraverso eventi in grado di sostenere i nostri artisti in un contesto che mira a farli emergere sempre di più“.

I ringraziamenti alla Città Metropolitana sono arrivati da Alessandro Tirotta, maestro concertatore e direttore d’orchestra, che ha espresso un forte apprezzamento per “il lavoro portato avanti dal sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, e dal consigliere delegato Quartuccio“. “Il loro impegno nei confronti della lirica – ha spiegato – è il segno tangibile dell’attenzione e della voglia di riscatto culturale per una città che lo merita“.

Il maestro Tirotta ha, quindi, ripercorso le tappe che hanno portato alla messa in scena del dramma di Leoncavallo, a testimonianza dell’attività imponente messa in campo dalle istituzioni proprio per promuovere la lirica: “L’Arena dello Stretto è tornata ad ospitare un grandissimo evento ad un anno dal successo riscosso da Norma di Vincenzo Bellini. E lo ha fatto con un’opera più sanguigna con l’intenzione di proporre un’azione scenica che, in precedenza, pur fra mille soddisfazioni, è comunque mancata“.

«“Pagliacci” – ha spiegato entrando nel merito dello spettacolo – ha visto in scena un cast bellissimo, con voci selezionate apposta per i ruoli e, soprattutto, con la straordinaria partecipazione del tenore Fraccaro, per la prima volta sul palco di Reggio Calabria”. Un plauso, poi, è andato all’orchestra ed al coro lirico “Cilea”, che “hanno provato con una professionalità indiscutibile“.

“Insieme alle istituzioni – ha concluso Tirotta – abbiamo avviato un percorso virtuoso ed importante che, d’ora in avanti, ci vedrà impegnati con progetti rispetto ai quali l’intero comprensorio reggino potrà trarre soltanto buoni frutti“.