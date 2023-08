Pace del Mela: uomo arrestato dai Carabinieri grazie al fiuto del cane antidroga

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di Pace del Mela, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni, i militari della locale Stazione Carabinieri avevano notato l’uomo in atteggiamenti sospetti e, dopo aver effettuato specifici servizi di osservazione e pedinamento, ritenendo che potesse detenere sostanze stupefacenti, hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT). Anche grazie al fiuto di Riley, il cane antidroga dell’Arma, nel corso dell’attività i militari dell’Arma hanno individuato un involucro contenente 64 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultato in una scatola di alluminio collocata su un armadio nella camera da letto, nonché ulteriori 9 grammi di marijuana contenuti in una busta custodita in un comodino presente in un’altra camera da letto. Nel corso delle attività è stato rinvenuto anche un coltello intriso di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

Il materiale e la sostanza stupefacente, già inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche per le analisi di laboratorio, sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dell’avvenuto arresto è stata informata la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Dott. Giuseppe Verzera. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.