Ospite d’onore: Alba Parietti, dopo un tuffo in Costa Viola, si racconta al “Festival dei Tramonti” di Palmi

Il suggestivo scenario della Villa Comunale di “G. Mazzini” di Palmi si è mostrato, ancora una volta, il giusto palcoscenico per la terza edizione del “Festival dei Tramonti”. La kermesse, ideata e organizzata dall’Associazione Prometeus con il patrocinio del comune reggino, è iniziata ieri 11 agosto e si concluderà stasera, sempre a partire dalle ore 22. La cittadina della Costa Viola, ancora una volta, si è confermata all’altezza dell’evento che spazia dalla cultura allo spettacolo, dalla società alla medicina d’eccellenza.

Special Guest e madrina della serata d’apertura la showgirl Alba Parietti che ha incantato tutti con la sua bellezza e il racconto della sua vita, lasciandosi trasportare dall’intimità e rivelando, tra i tanti aneddoti, quello che è stato il suo vero amore, “il mio papà”. L’arrivo dell’ospite d’onore è stato accolto con fervore dalla platea che, in un bagno di folla, ha circondato la conduttrice per uno scatto e scambiare qualche parola. La stessa Parietti, emozionata, ha postato sui social alcune foto e video della serata e, a corredo, si legge: “grazie Palmi, è stato bellissimo poter parlare con voi come con amici. Circa 500 persone sedute e moltissime in piedi ad ascoltarmi per 2 ore e oltre. Cos’altro dire? Grazie” e un cuore che racchiude tutta la sua riconoscenza per l’affetto che l’ha circondata.

La showgirl ha anche ricevuto un bellissimo ritratto da parte dell’artista locale Antonino Nucifora, ringraziandolo per il prezioso dono. Ma la Parietti, prima di affrontare la serata della kermesse, si è concessa un bagno rilassante sempre nel mare di Palmi e, in tutta la sua splendida forma, ha postato le stories sul suo profilo Instagram su una barca, in compagnia di amici. Che dire, Alba è rimasta incantata dalla bellezza dei nostri paesaggi e dal calore dei calabresi.

