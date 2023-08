Ma sono orsi o uomini travestiti? Il VIDEO virale che confonde il web. E deve intervenire anche lo zoo…

StrettoWeb

Sono bastati video di pochi secondi (diventati virali), qualche dubbio sollevato ed ecco che addirittura lo zoo deve intervenire. Ma sono orsi o esseri umani? Il riferimento è a degli esemplari che alcuni visitatori di uno zoo della Cina orientale hanno filmato. Stanno in piedi, salutano, la piega della loro pelle sembra essere quella di un uomo. E così qualcuno ha ipotizzato potessero essere umani travestiti da orsi.

La notizia è subito rimbalzata nei media internazionali più importanti, costringendo così lo stesso zoo a intervenire, chiarendo come si tratti del “beruang madu”, orso del miele o orso della Malesia. Questi esemplari, rivela il Guardian, “hanno le dimensioni di cani di grossa taglia, alti al massimo 1,3 metri sulle zampe posteriori, rispetto ai 2,8 metri dei grizzly e di altre specie”.

Il sospetto che potesse trattarsi di umani si è verificato a seguito di alcuni precedenti in Cina che “hanno rasentato il ridicolo per aver tentato di far passare animali domestici come alcuni cani per animali selvatici”, rilancia la Cnn. Di seguito alcuni video.

A video of a “human-like” black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it’s a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China’s social media as a video showed the world’s smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023