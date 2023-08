L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Agosto 2023

StrettoWeb

ARIETE

Per i nati nel segno dell’Ariete gli astri certificano una elevata probabilità di un incidente domestico. Per i maschi, a causa della negativa posizione di Saturno, dopo avere urinato, a causa di una maldestra chiusura della cerniera lampo dei pantaloni, l’evento potrebbe avere effetti dolorosissimi.

TORO

Per i nati nel segno del Toro si preannuncia un periodo di stitichezza prolungata. Attenzione: se siete nati anche nell’anno della scimmia, il fenomeno potrebbe assumere risvolti devastanti. Cautela nell’assunzione di cibo.

GEMELLI

La posizione dell’asteroide Cerere non promette nulla di buono per il Vs. segno per tutto questo mese: la contemporanea appartenenza al segno cinese della Scimmia presagisce che anche il tentativo di ingerire una semplice pillola potrebbe risultare fatale.

CANCRO

Attenzione durante le escursioni in montagna ma, soprattutto, evitate di fare la pipì all’aperto: la subdola posizione combinata di Urano e Nettuno indica il possibile morso di una vipera alle parti intime.

LEONE

Per l’uomo e la donna Leone, da evitare l’attività mondana nella prima metà del mese: la posizione di Mercurio indica con chiarezza che in quel periodo soffrirete una forte diarrea, che si attiverà senza preavviso. Tuttavia, se siete nati nell’anno del Gallo, il problema si allieverà dopo Ferragosto.

VERGINE

Mese maldestro per le donne sposate/accoppiate. Giove e Venere in posizione anomala indicano l’insorgenza improvvisa di un irrefrenabile impulso sessuale nei confronti di un vicino di casa. Regolatevi come volete procedere. Se si desidera evitare complicazioni familiari gli astri suggeriscono di evitare viaggi in ascensore se non da sole.

BILANCIA

Sotto l’aspetto economico finanziario mese sfigato per i nati sotto il segno della Bilancia. Si sconsiglia qualsiasi azzardo. Inoltre, l’associazione all’anno del Cane, potrebbe comportare la perdita del bancomat e/o di una carta di credito che, ove l’eventualità si verificasse, verrebbero utilizzati per prosciugare il vostro conto.

SCORPIONE

Per gli uomini nati sotto questo segno, in questo mese si profila un imprevisto decadimento della vigoria sessuale: al riguardo si suggerisce di non programmare attività con nuovi partner. Per le donne scorpione si profila un mese di scarso interesse dell’altro sesso nei vostri confronti; si suggerisce di iscriversi a qualche torneo estivo di burraco.

SAGITTARIO

Per i nati sotto questo segno, nell’attività pubblica, si consiglia di porre molta attenzione : le posizioni combinata di Marte e Nettuno indicano chiaramente la forte possibilità di avere una imbarazzante esuberanza sessuale nei momenti meno indicati, specie per i nati nell’anno del Maiale.

CAPRICORNO

Donne e uomini nati sotto il segno del Capricorno e nell’anno della Capra, durante questo mese sarete ossessionati da un imbarazzante formicolio nelle parti intime: non tentate di grattarvi; gli astri al riguardo parlano chiaro: peggiorerebbe la situazione

ACQUARIO

Per quelli dell’acquario sarà un mese sfigato: non ve ne andrà bene una. La combinazione con l’appartenenza al segno cinese del Bue comporterà la fine immediata di relazioni sentimentali su cui avevate posto il vostro affidamento.

PESCI

Ottime notizie per uomini e donne dei Pesci: gli astri indicano che potrete mangiare pasta nella quantità che vorrete, dimagrendo di un kg a settimana.