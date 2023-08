Omicidio di Pamela Mastropietro: l’orrore di Macerata a “Giallo d’estate”

StrettoWeb

Domenica 20 agosto, su Cusano Italia TV (canale 264 del digitale terrestre), nuovo appuntamento con “Giallo d’estate” con Fabio Camillacci. Dalle 21.30 alle 23.30, la storia del crimine e della criminologia, i fatti di cronaca nera che sconvolgono l’opinione pubblica, cold case famosi e altri delitti irrisolti. Ma anche misteri d’Italia e intrighi nazionali e internazionali. Il tutto arricchito dai reportage dell’inviata speciale Aurora Vena.

Puntata speciale dedicata all’orrore di Macerata, l’omicidio di Pamela Mastropietro: la 18enne romana uccisa, fatta a pezzi e messa in due valigie dal nigeriano Innocent Oseghale il 30 gennaio del 2018. Nei mesi scorsi Oseghale è stato dichiarato colpevole anche di aver violentato la ragazza. A questa conclusione infatti è giunta la Corte d’Assise d’Appello di Perugia al termine del nuovo processo di secondo grado relativo solo alla violenza sessuale per il trentaduenne nigeriano. Ma i legali di Oseghale hanno già fatto ricorso contro la sentenza, quindi a breve si terrà un nuovo processo.

In omaggio alla vittima, che il 23 agosto prossimo avrebbe compiuto 24 anni, un reportage sui luoghi di Pamela nelle Marche, a cura dell’inviata speciale Aurora Vena. Mentre in studio saranno presenti: l’avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia Mastropietro nonchè zio di Pamela, Emanuela Lupo, psicologa e psicoterapeuta e la psicoterapeuta e criminologa Virginia Ciaravolo autrice del libro “La Violenza di genere dalla A alla Z”.

Poi, nella rubrica “Lente d’ingrandimento” interverranno: Michel Maritato, criminologo e giornalista, e Barbara Fabbroni, psicoterapeuta, giornalista e criminologa. Con loro si parlerà di un caso molto simile, l’omicidio di Desirèè Mariottini: per questo delitto i giudici della Corte di Assise di Appello di Roma hanno confermato la pena dell’ergastolo per Mamadou Gara e Yousef Salia, 27 anni di carcere per Brian Minthe e 24 anni e sei mesi per Alinno Chima. Le accuse nei loro confronti erano a vario titolo di omicidio, violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti per la morte della 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita in un palazzo abbandonato in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma il 19 ottobre 2018.