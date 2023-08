StrettoWeb

“Finalmente anche Crotone avrà un collegamento aereo giornaliero di andata e ritorno per Roma”. E’ quanto afferma in un video social, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Una bella notizia per il nostro sistema aeroportuale, per i cittadini crotonesi e della costa ionica, e per tutta la Calabria. Il modo migliore di vincere le polemiche è produrre i fatti ed a breve ci saranno altre novità per gli altri aeroporti calabresi”, conclude Occhiuto.