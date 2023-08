Occhiuto: “l’Unione Europea non torni al vecchio Patto di Stabilità”

StrettoWeb

“Spero che l’Europa continui a fare l’Europa che è stata negli ultimi 2-3 anni, dopo l’emergenza Covid”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo ad “Agorà Estate”, su Rai 3. “Sarebbe illogico che abbia deciso di investire tante risorse per uscire dalla pandemia e per fronteggiare la crisi derivante dal conflitto in Ucraina, per poi azzerare questi interventi con un ritorno repentino al vecchio Patto di stabilità. Un’evenienza di questo tipo sarebbe difficile da gestire in Paesi come il nostro che hanno un debito pubblico così elevato”, conclude Occhiuto.