Nuovi guai per Trump, incriminato per l’assalto al Congresso

StrettoWeb

Nuova incriminazione per Donald Trump: dopo l’accusa formulata a New York per aver pagato con fondi sottratti alla campagna elettorale il silenzio della pornostar Stormy Daniels con cui aveva avuto una relazione, e quella sulle carte segrete portate via dalla Casa Bianca, l’ex presidente americano è stato ora ufficialmente incriminato a Washington per il suo ruolo nel tentativo di sovvertire i risultati delle presidenziali 2020, che ebbero come conseguenza l’assalto al Congresso. Trump è durissimo: “sono persecuzioni da Germania nazista ed Unione Sovietica”.