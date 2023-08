Notte di incendi in Sicilia: caos sulle strade siciliane

StrettoWeb

Notte di furiosi incendi nelle province di Messina, Palermo e Trapani: i vigili del fuoco ed i forestali sono stati impegnati nella zone di Balestrate, Partinico, nella valle dello Jato e nell’area compresa fra Termini Imerese e Campofelice di Roccella. Dopo i roghi che ieri hanno colpito il litorale con il soccorso via mare di alcuni bagnanti nella tonnara di Scopello e la chiusura dell’aeroporto di Trapani Birgi per alcune ore, in nottata le fiamme hanno raggiunto alcune importanti strade dell’Isola.

Un incendio è divampato lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, costringendo gli automobilisti a uscire allo svincolo di Balestrate e a percorrere la statale fino a Partinico. Fiamme anche lungo la Palermo-Agrigento, nella zona artigianale di Villabate: la statale è stata chiusa all’altezza di Villa Fabiana. Roghi anche lungo la statale Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato.