“Né Putin né Zelensky sono pronti a parlare di pace“. Lo ha detto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva in una conferenza stampa, come riporta il Guardian. “Il ruolo del Brasile è cercare di arrivare a una proposta di pace insieme ad altri per quando entrambi i Paesi lo vorranno”, ha aggiunto Lula riferendosi all’Ucraina e alla Russia. Il presidente brasiliano ha anche criticato il modo in cui le potenze occidentali hanno appoggiato l’Ucraina: “Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha funzionato. Gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq, la Francia e l’Inghilterra hanno invaso la Libia, ora la Russia. E tutti hanno potere di veto”.