‘Ndrangheta, il boss Luigi Mancuso favorì la latitanza del capocosca Crea

C’è anche il boss Luigi Mancuso, di 69 anni, già detenuto, tra gli otto destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Dda di Reggio Calabria in relazione al favoreggiamento di cui avrebbe beneficiato, durante la sua latitanza, il presunto capocosca di Rizziconi Domenico Crea.

La Squadra mobile reggina, diretta da Alfonso Iadevaia, utilizzando una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha individuato i presunti appartenenti alla cosca che si sarebbero occupati della gestione della latitanza di Crea, durata 4 anni e conclusasi il 2 agosto del 2019, giorno in cui il presunto boss fu arrestato dalla Polizia a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia.

Domenico Crea, tra l’altro, ebbe la possibilità di trascorrere parte della sua latitanza in provincia di Vibo Valentia, zona d’influenza della cosca Mancuso. E nel momento in cui fu catturato, era considerato il reggente della cosca in considerazione del fatto che sia il padre Teodoro che il fratello Giuseppe erano detenuti.