Musk vs Zuckerberg, Napoli (Azione) non ci sta: “zuffa in Calabria e i Bronzi come spettatori?”

Sta facendo già discutere la “bizzarra” candidatura della Calabria come ‘ring’ per il combattimento più social di sempre, quello tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Alcuni si dicono d’accordo con la scelta del Presidente Occhiuto altri, invece, la definiscono “pagliacciata”. Del secondo avviso è Osvaldo Napoli della segreteria nazionale di Azione. Napoli ha infatti dichiarato: “il presidente della Calabria Roberto Occhiuto candida la sua regione a ospitare la zuffa, o che altro sarà, fra due miliardari annoiati. Magari si svolgerà nella sala che ospita i bronzi di Riace, così che i due moderni lottatori possano riceverne stimoli maggiori?”.

“Occhiuto è un politico intelligente, ma anche a lui può scappare il piede dalla frizione”. E aggiunge: “al ministro Sangiuliano e alla presidente Meloni rivolgo un accorato appello: si può far calare il sipario su una vicenda penosa che trasforma la Nazione in un Paese di straccivendoli?”. Vedremo quindi se questa candidatura andrà a buon fine per quello che viene definito “il combattimento del secolo”