Una mostra sulle Mille lire per raccontare la storia d’Italia

La storia d’Italia raccontata attraverso le sue monete. Un lungo viaggio che ha inizio dall’Unità, nel 1961, e prosegue fino ai primi anni 2000, con il passaggio all’euro. A proporlo è la Banca d’Italia che domenica 3 settembre nella sede di Trieste esporrà una serie di tagli storici da Mille lire provenienti dal Museo della moneta di Roma.

Il taglio iconico, simbolo dell’italianità, potrà essere ammirato, anche in qualità di capolavoro dell’arte grafica, nel Salone del pubblico durante un open day, in occasione dell’iniziativa “In viaggio con la Banca d’Italia”. Vari gli esemplari esposti in una mostra “esclusiva”, allestita a Trieste “per la prima volta in Italia”, come è stato spiegato oggi dalla sede locale della banca centrale.

Nell’allestimento anche esemplari emessi dalle banche regionali nella seconda metà dell’Ottocento, come Banca nazionale toscana, Banco di Sicilia, Banco di Napoli, caratterizzate da personaggi esistenti e allegorici distintivi dell’Italia e dei territori, per arrivare alle Mille lire emesse dalla Banca d’Italia, rappresentate dal biglietto disegnato da Barbetti (1897) e da quello disegnato da Capranesi (1930), “pregiatissimo”, soprannominato “Le regine del mare”, sul cui recto sono rappresentante le repubbliche marinare di Venezia e di Genova.

Completano la selezione le banconote dei periodi di occupazione americana e inglese (1943) e le Mille lire emesse dalla seconda guerra mondiale in poi, raffiguranti Giuseppe Verdi (1962 e 1968), Marco Polo (1982) e Maria Montessori. Secondo uno studio, come ha reso noto il direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia, Marco Martella, le Mille lire rapportate al Pil pro capite nel 1896, anno della prima lira emessa da Bankitalia, valevano il 257% del Pil pro capite, ovvero servivano due anni e mezzo di lavoro per guadagnarle.

Nei primi anni 2000, al termine del corso legale della moneta, Mille lire valevano lo 0,002% del Pil pro capite. “Questa mostra non racconta solo una storia inflazionistica, ma anche quella della crescita economica del Paese“, ha sottolineato Martella.