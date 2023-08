StrettoWeb

Giornata triste per il mondo del calcio, in particolare di quello catanzarese e ascolano. Non solo Carlo Mazzone, oggi è morto anche Francesco Scorsa. Classe 1946, nato a Soverato, è stato allenatore di Messina, Catanzaro e Vigor Lamezia.

I giallorossi sono stati la sua prima squadra da allenatore, nel 1986-1986, in Serie B. In cadetteria poi anche i peloritani, guidati nel 1989-1990. Nel 1991-1992 ha poi allenato i lametini. Da tempo viveva a Cesena ed è morto all’Ospedale di Bologna.